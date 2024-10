Kreative Spendenaktion in Sankt Augustin Darum sammeln Schüler aus Niederpleis abgelaufene Verbandskästen

Einen ersten Testlauf durchlebte die Aktion dann am Projekttag der Schule, an dem auch zahlreiche Eltern ihre abgelaufenen Verbandskästen stifteten. „Jetzt wollten wir das Projekt aber sichtbarer gestalten“, so Raubach. Dafür habe er bewusst den Parkplatz eines Supermarkts ausgewählt, da hier sowohl Autos als auch Laufkundschaft aufeinandertreffen. Wie sich herausstellte, war diese Strategie erfolgreich, was die Wiederholung des Projekts in greifbare Nähe rückt. „Von mir aus machen wir das gerne wieder“, sagt er. Jetzt stehe aber erst mal die Spendenübergabe an den Verein Sankt Augustin and friends hilft an.