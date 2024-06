Wissenschafts- und Gründerpark in Sankt Augustin Naturschützer kritisieren Arbeiten auf dem Butterberg

Das sei inmitten der Brut- und Setzzeit geschehen, in der die am Butterberg lebenden, streng geschützten Amphibien in den Blühflächen umherwanderten. „Viele Tiere sind mittlerweile wieder in ihren Landlebensraum zurückgekehrt und suchen sich Nahrung auf diesen insektenreichen Flächen“, sagt Fey, der Vorsitzender des Fördervereins für Artenvielfalt, Umweltschutz und Naturschutz in Sankt Augustin (Fauna) ist. Das sei durch die Witterungsbedingungen in diesem Jahr schon sehr früh geschehen. „Es sind so viele Kröten im Landlebensraum unterwegs, dass selbst die Fahrradfahrer beim Durchqueren der Pfützen aufpassen müssen, keine zu überfahren“, sagt er.