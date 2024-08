Sankt Augustin-Hangelar Nostalgie-Laden hat nach fünf Jahren wieder geöffnet

Möbel für die Puppenstube, Tischlampen in französischem Stil oder antike Holztische: Claudia Blümlein-Büth liebt alte Sachen. Ihre Leidenschaft teilt sie mit zwei Freundinnen – und seit dem ersten Juni auch wieder mit den Kundinnen und Kunden in Hangelar. Fünf Jahre lang war ihr Laden „Nostalgie im Landhaus“ von der Kölnstraße verschwunden. „Nach dreieinhalb Jahren Pause und eineinhalb Jahren in Köln-Porz sind wir wieder am alten Standort“, erklärt sie. Als sich die Möglichkeit bot, das Ladenlokal in Hangelar mit dem Fitnesscenter zu teilen, zögerte sie nicht lange.