23-Jähriger in Sankt Augustin : Ladendieb wehrt sich mit Gürtel gegen Security-Mitarbeiter und Polizei

Sankt Augustin Ein 23-Jähriger ist bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Auf seiner Flucht versuchte er, sich mit seinem Gürtel gegen Security-Mitarbeiter und die Polizei zu wehren.

Ein 23-jähriger Euskirchener wurde nach einem Ladendiebstahl in Sankt Augustin und erheblichem Widerstand gegen die Polizei vorläufig festgenommen. Am Samstag gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Rathausallee in Sankt Augustin laut Angaben der Polizei, wie ein Mann ein Paar Turnschuhe in seinen Rucksack legte und die elektronischen Sicherheitsetiketten mit Alufolie präparierte.