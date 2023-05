Lange Schlange Hunderte stehen für 2-Cent-Döner in Sankt Augustin an

Eine lange Schlange von Menschen hat sich am Dienstagnachmittag an der Einsteinstraße in Sankt Augustin gebildet. Der Grund: Dort hat ein Döner-Imbiss eröffnet, dessen Angebot zur Eröffnung sich viele Menschen offenbar nicht entgehen lassen wollten. Jeder Döner hat dort nur zwei Cent gekostet. Mehrere Hundert Menschen standen am Nachmittag dort an, wie ein GA-Reporter berichtete.