Zeugen gesucht Lkw-Fahrer verursacht Unfall in Sankt Augustin und flieht

Am Donnerstag, 29. Februar, ist in Sankt Augustin-Niederpleis ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 6.10 Uhr sollen an der Kreuzung Hauptstraße/Auf dem Sand in Höhe der Zufahrt zur RSAG-Deponie ein 64 Jahre alter Motorradfahrer und der Fahrer eines Lkw unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Sattelzugs soll von der Hauptstraße nach links auf die Straße „Auf dem Sand“ abgebogen sein und dabei den entgegenkommenden 64-Jährigen übersehen haben.