Sankt Augustin-Menden Mann fährt betrunken und ohne Führerschein durch Drive-In-Schalter

Ein betrunkener Autofahrer ist durch den Drive-In eines Schnellrestaurants in Sankt Augustin-Menden gefahren. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie am Dienstag ein Autofahrer an dem Schalter des Lokals aus seinem Auto stieg und einen stark schwankenden Gang hatte. Sie meldete ihre Beobachtung der Polizei und gab eine Beschreibung des Mannes und das Kennzeichen dessen Autos an. Mit den Hinweisen konnte die Polizei den Mann auf dem Parkplatz des Restaurants an der Marie-Curie-Straße in Menden ausfindig machen. Er saß in seinem Auto und aß.