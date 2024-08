Angeklagter gesteht seine Taten Mehr als 100 Textilien in Sankt Augustin entwendet

Als ein 28-Jähriger im Mai dieses Jahres ein zweites Mal versuchte, Ware aus einem Bekleidungsgeschäft in einem Sankt Augustiner Einkaufscenter in seinem Rucksack an der Kasse vorbei wegzuschaffen, wurde er vom Hausdetektiv erwischt. Jetzt musste er sich vor Richterin Julia Dibbert am Siegburger Amtsgericht wegen besonders schweren Diebstahls in zwei Fällen verantworten.