Einsatz in Sankt Augustin : Mann klemmt mit Fuß in Leergutanlage fest

Symbolfoto Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Sankt Augustin So einen Einsatz hat die Feuerwehr auch nicht alle Tage: In Sankt Augustin hat sich ein Mitarbeiter am Donnerstag einen Fuß in einer Leergutanlage eines Getränkemarktes eingeklemmt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ungewöhnlicher Einsatz für die Sankt Augustiner Feuerwehr: Die Einsatzkräfte sind am Donnerstagvormittag zu einem Supermarkt mit angeschlossenem Getränkemarkt an der Alten Heerstraße gerufen worden. Dort hatte sich gegen 10 Uhr ein Mann mit einem Fuß in einer Leegutanlage eingeklemmt, wie Feuerwehr-Sprecher Sascha Lienesch mitteilte. Demnach handelt es sich um einen Mitarbeiter, dessen Fuß zwischen Rollen an einem Band im rückwärtigen Bereich der Leergutanlage eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr löste die Rollen, befreite den Mann und übergab ihn an den Rettungsdienst. Der Verletzte kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Wie schwer der Mann verletzt wurde und wie es zu dem Unfall kam, ist unklar.