Vorfall in Sankt Augustin : Unbekannter wollte neunjähriges Mädchen in Auto ziehen

Sankt Augustin Ein unbekannter Mann soll in Sankt Augustin ein neunjähriges Mädchen festgehalten und versucht haben, es in Richtung seines Autos zu ziehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Mann soll am Mittwochachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Sankt Augustin versucht haben, ein neunjähriges Mädchen in Richtung seines Autos zu ziehen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte gegen 16 Uhr das Kind am Lidl an der Siegstraße am Handgelenk gegriffen und es dann in die Richtung seines einige Meter entfernt geparkten Autos gezogen haben. Das Mädchen wehrte sich jedoch erfolgreich und erstattete später zusammen mit seiner Mutter Anzeige. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein, konnte diesen aber bislang nicht ermitteln.