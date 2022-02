Stadtentwicklung Sankt Augustin : Mehr als 100 neue Wohnungen in Hangelar geplant

Sankt Augustin Entlang der viel befahrenen B56 in Hangelar sollen acht neue Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Planung und die offenen Fragen dazu sind Thema im Umweltausschuss der Stadt Sankt Augustin.

Mehr als 100 neue Wohnungen sollen in Hangelar gebaut werden. Der Projektentwickler Ten Brinke will dafür das Gelände zwischen der Lindenstraße und der B56 bebauen. Das Unternehmen bekundete bereits 2017 Interesse daran, das rund 13.000 Quadratmeter große Areal zu kaufen und zu entwickeln, so die Stadt. Auf dem Gelände entlang der B56 und in einer Baulücke an der Lindenstraße sollen acht Mehrfamilienhäuser mit 102 Wohneinheiten entstehen. Die Pläne werden am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung vorgestellt.

Wege für Radfahrer und Fußgänger

Eines der Gebäude, so sehen es die Pläne vor, soll in einer Baulücke an der Lindenstraße zur Ecke Josef-Menne-Straße errichtet werden und eine Zufahrt zur Tiefgarage in den Untergeschossen der Gebäude erhalten. Für die Abfallentsorgung sind Unterflurcontainer vorgesehen. Damit Fahrzeuge für Be- und Entladevorgänge, Zulieferer und Müllfahrzeuge zu den Gebäuden kommen können, soll der bisherige Feldweg, der neben dem Hotelbetrieb an der Lindenstraße abzweigt und hinter den Gärten am Ackerrand verläuft, zu einer Erschließungsstraße ausgebaut werden.