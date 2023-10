Fall aus Sankt Augustin Erneut Tablets aus Grundschule im Rhein-Sieg-Kreis gestohlen

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 29. September, und Sonntag, 1. Oktober, in eine Grundschule an der Rubensstraße in Sankt Augustin-Meindorf eingebrochen. Nach Polizeiinformationen stahlen die Einbrecher Bargeld und iPads. Wie viele Tablets und wie viel Geld sie mitgenommen haben, ist noch unklar. Um in die Schule zu kommen und diese zu durchsuchen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und im Inneren des Gebäudes dann weitere Türen.