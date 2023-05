Straße musste gesperrt werden Hecke brennt in Sankt Augustin-Meindorf ab

Am Freitagnachmittag mussten Feuerwehrleute einen Brand in Sankt Augustin-Meindorf löschen. Nach Informationen der Feuerwehr war eine Hecke in der Bahnhofstraße in Brand geraten. Dabei griffen die Flammen auf die anliegende Holzterrasse und den Balkon über. Deshalb gingen die Einsatzkräfte zunächst davon aus, dass der Brand sich auch auf das Haus ausbreiten könnte.