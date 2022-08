Pläne für Bauprojekt : „Alte Schule“ in Sankt Augustin-Menden wird abgerissen

Sankt Augustin Als „Alte Schule“ ist das kleine Fachwerkgebäude im historischen Ortskern von Sankt Augustin-Menden bekannt. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Nun ist der Abriss geplant, um Platz für zwei Doppelhaushälften zu machen.

Dem als „Alte Schule“ sowie als „Erste Schule von Menden“ bekanntem Gebäude im historischen Ortskern von Menden droht der Abriss. Das Gebäude, das im Denkmalpflegeplan der Stadt aus dem Jahr 2017 mit der Nummer 18 als Denkmal geführt wurde, war bereits 2017 erstmals zum Abriss freigegeben worden. Damals wurde ein Schadensbericht aus dem Jahr 1990 vorgelegt, in dem der Zustand als stark angegriffen bezeichnet wurde, teilt die Stadt Sankt Augustin auf Nachfrage mit. Weiter heißt es: Nach einem Ortstermin am 9. Februar 2017 in Anwesenheit der Bezirksreferentin des LVR-Amtes für Denkmalpflege Rheinland sei festgestellt worden, dass die Bausubstanz nicht mehr instandsetzungsfähig sei. Vielmehr würden im Falle einer Sanierung der Alten Schule die Denkmaleigenschaften erlöschen, „da die originale Bausubstanz größtenteils ersetzt werden müsste“. Die im Jahr 2017 erteilte Abrissgenehmigung fand keine Anwendung, war nach zwei Jahren erloschen und wurde im Jahr 2020 erneuert.

Das Gebäude an der Kirchstraße/Ecke Ehrenmal heißt auch „Haus Friedrichs“, benannt nach dem früheren Eigentümer Friedrich Rüntz. Ob es auch tatsächlich der Standort der ersten Schule Mendens war, wie es eine Hinweistafel am Gebäude mit Verweis auf die Vikarieschule von 1725 bis 1760 angibt, ist ungeklärt, wird aber in mehreren heimatgeschichtlichen Publikationen so tradiert. In den 1980er-Jahren hatten die Eigentümer der Gaststätte im benachbarten „Haus Lichtenberg“ das kleine Haus aus dem Eigentum der Stadt Sankt Augustin übernommen, die dafür den Saal erhielt, der heute als „Haus Menden“ bekannt ist. Zuletzt hatte der Glaskünstler Armin Heck die „Erste Schule“ als Atelier genutzt – auch das ist bereits viele Jahre her. Nun sind Gaststätte und „Alte Schule“ an einen Investor aus Hennef verkauft worden, berichten Anwohner aus Menden.