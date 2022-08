Feuer im Trafohäusschen : Brand verursacht Stromausfall in Sankt Augustin-Menden

Die Feuerwehr konnte den Brand im Trafohäusschen schnell löschen. Foto: Ulrich Felsmann

Am Donnerstagabend waren Teile von Sankt Augustin-Menden für fast eine Stunde ohne Strom. Grund dafür war ein Brand in einem Trafohäusschen in der Burgstraße. Nach etwa 40 Minuten gingen die ersten Haushalte wieder ans Netz.



Am Donnerstagabend um 20.05 Uhr fiel in Teilen von Sankt Augustin-Menden der Strom aus. Grund dafür war ein Feuer in einem Trafohäusschen in der Burgstraße. Der Kleinbrand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Wie ein Sprecher des Netzbetreibers Westnetz GmbH mitteilte, konnten um 20.51 Uhr die ersten Haushalte über eine Netzumschaltung wieder mit Strom versorgt werden. Die Ursache für den Brand sei aber noch nicht bekannt, führte der Sprecher aus. Auch zum entstandenen Schaden konnte er noch noch keine Angaben machen, erklärte aber, dass die Reparaturen in vergleichbaren Fällen in den Tagen nach dem Brand durchgeführt werden könnten.

