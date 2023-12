Ortsmitte Sankt Augustin Menden So steht es um die Umgestaltung der Ortsmitte Menden

In der letzten Sitzung des Umweltausschusses hat das beauftragte Projektbüro den Ratsleuten und vielen interessierten Bürgern sein Konzept für das Ortszentrum in Menden vorgestellt. Im Vorhinein hatte es rege Diskussionen innerhalb des Orts über die öffentlichen Pläne gegeben. Bereits in der Sitzung des Umweltausschusses im April 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, für das Karree zwischen Siegstraße, Burgstraße, Wilhelm-Mittelmeier-Straße und Marktstraße verstärkte Initiativen zur Aufwertung zu ergreifen.