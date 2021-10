Ponyhof in Menden : Profitrainer Christoph Steinkamp gibt Reitstunden in Sankt Augustin

Reitstunde mit dem Profi: Sofie Kaspar auf Pony Lissy (v.l.), Angela Bielke, Christoph Steinkamp und Joana Ben Naoui auf Schneeflocke. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Sankt Augustin Generationen von Kindern und Jugendlichen mit kleinem Budget haben auf dem kleinen Ponyhof in Sankt Augustin Menden das Reiten gelernt. Eigentümerin Angela Bielke hat nun Profi-Reittrainer Christoph Steinkamp gewinnen können, ihre Reitkinder zwei Tage kostenlos zu unterrichten.



Profi-Reittrainer Christoph Steinkamp kennt sich aus auf der Anlage von Angela Bielke. Ihr gehört der kleine Ponyhof am Ortseingang von Menden, rechts an der Siegstraße gelegen. Dass der Pferdewirtschaftsmeister in verschiedenen Ställen des Rhein-Sieg-Kreises mit Reiterinnen, Reitern und Pferden arbeitet, ist nichts Besonderes. Dass Steinkamp – bis vor Kurzem der Einzige Bewegungstrainer im Kreis – aber Ponys und Kinder in einem Ponyclub unterrichtet, macht seinen nunmehr dritten Besuch in Sankt Augustin am Wochenende doch zu etwas Außergewöhnlichem.

„Wir sind die Speerspitze der Ausbilder und haben Ausbildungskonzepte für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Amateure, Profis“, erklärt Steinkamp. Reiter müssten handlungsorientiert ausgebildet werden. „Wir können uns dementsprechend schnell auf alles und jeden einstellen und somit Mensch und Tier in ihrer gemeinsamen Entwicklung verbessern. Letztlich ist eine fundierte Ausbildung angewandter Tierschutz“, sagt der Experte.

Dem kann Angela Bielke nur zustimmen. Sie hat die meisten ihrer Tiere, zehn Ponys und ein Pferd, aus dem Tierschutz übernommen oder „knapp vor dem Schlachter gerettet“. Mit fünf Jahren hat sie das erste Pony bekommen und ist damit – damals noch in Troisdorf-Bergheim – groß geworden: „Ich konnte eher reiten als laufen, hat mein Vater immer gesagt“. Vor rund 20 Jahren hat sie ihre Reitlehrerprüfung abgelegt und angefangen, Unterricht zu geben.

Immer mehr Kinder hat sie um sich geschart, oft auch aus finanziell schwierigen Verhältnissen. Über geringe Monatsbeiträge ermöglicht sie diesen das Reiten. Die Tiere stehen in einem offenen Stall, zudem gibt es eine separate Box. „Wir haben alles selbst gebaut“, berichtet die 52-Jährige stolz. In Kürze soll der Teich auf dem Gelände vergrößert werden und so ein Biotop entstehen. Der Biologe Andreas Fey wird dabei helfen. Und auch viele Eltern.

Sand, Heu und Rindenmulch werden gespendet

Etwa 60 Kinder nutzen wöchentlich die Reitanlage, rund 25 Kinder und Jugendliche kümmern sich liebevoll um die Vierbeiner und pflegen sie. Sie lernen den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und dürfen dafür kostenlos reiten. Vor drei Jahren hat Christoph Steinkamp Cavaletti-Training angeboten, zu dem sich Bielke mit einigen Kindern und Jugendlichen anmeldete. Seither veranstaltet sie gemeinsam mit dem Profitrainer wie am vergangenen Wochenende spezielle Trainingswochenenden in ihrem Ponyclub.

Bielke finanziert ihre Anlage über Spenden und private Mittel – tagsüber arbeitet sie als Erzieherin. Sand für den Reitplatz liefert ihr etwa die Stadt immer dann, wenn der Sand in städtischen Sandkästen auf Spielplätzen ausgetauscht wird. Heu und Rindenmulch kommen von Landwirt Josef Scheja und vom Sägewerk Füssenich.

Der größte Wunsch der emsigen Tierfreundin ist eine Überdachung für einen der Außenbereiche, damit sie auch im heißen Sommer oder bei regnerischem Wetter Reitstunden geben kann. „Es soll ja keine Halle werden, eine Überdachung mit Holzdach wäre ideal. Das könnte man begrünen.“