Wohnen in Sankt Augustin Mieter können sich künftig besser orientieren

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird immer häufiger zum Problem. Nicht nur der Traum vom Eigenheim rückt für viele Menschen in die Ferne. Auch das Wohnen zur Miete kann Sorgen bereiten: Hohe Mietpreise, Inflation und gestiegene Energiekosten belasten die Haushalte. Für Orientierungshilfe und mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt in Sankt Augustin soll nun ein qualifizierter Mietspiegel sorgen, den die Stadt in der vergangenen Ratssitzung vorstellte. Er tritt im Januar 2024 in Kraft. Der Mietspiegel wurde im Auftrag der Stadt Sankt Augustin vom ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung in Kooperation mit dem Arbeitskreis Mietspiegel sowie mit dem Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr und dem Eigentümerverband Haus und Grund Rhein Sieg erstellt.