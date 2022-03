Unfall in Sankt Augustin : Motorradfahrer schwebt nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Auf der Südstraße in Sankt Augustin kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Er schwebt in Lebensgefahr. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstagabend in Sankt Augustin ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.



Nach einer Kollision mit einem Auto am Donnerstagabend in Sankt Augustin schwebt ein Motorradfahrer derzeit in Lebensgefahr. Der 39-jährige Autofahrer wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich auf der Südstraße, der Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Laut Polizei waren mehrere Ersthelfer vor Ort und haben den Schwerverletzten reanimiert.

(ga)