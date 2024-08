Zusammenstoß mit Auto Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B56 in Hangelar

Am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr ist es auf der B56 in Höhe der Straße Heckenweg in Sankt Augustin-Hangelar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden sowie eine 62-jährige Autofahrerin aus Sankt Augustin waren beteiligt. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Das bestätigt Dennis Schwellenbach, Sprecher der Feuerwehr Sankt Augustin, vor Ort.