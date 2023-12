Anschlussstelle der A565 auf die A59 Motorradfahrer nach Sturz auf der Autobahn verletzt

Sankt Augustin · An der Anschlussstelle der A565 auf die A59 ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend gestürzt. Am Dreieck Bonn-Nordost in Fahrtrichtung Köln kam es am Abend zu Verzögerungen im Verkehr.

28.12.2023 , 18:41 Uhr

Archivbild. Foto: Max Malsch





Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Autobahnauffahrt der A565 auf die A59 aus bislang unbekannten Gründen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Das bestätigt ein Sprecher der Autobahnpolizei Köln. Der Motorradfahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden und nicht in Lebensgefahr. Die rechte Fahrbahnspur an der Anschlussstelle Dreieck Bonn-Nordost in Fahrtrichtung Köln war während der Unfallaufnahme gesperrt.

(ga)