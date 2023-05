Bei Sankt Augustin Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall auf der A560 schwer

Sankt Augustin · Bei einem Unfall auf der A560 bei Sankt Augustin hat sich am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Auto, das in den Unfall verwickelt sein soll, soll sich von der Unfallstelle entfernt haben.

24.05.2023, 23:39 Uhr

Foto: Ulrich Felsmann





Auf der A560 bei Sankt Augustin ist es zwischen Niederpleis und dem Kreuz Bonn/Siegburg am späten Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 22.15 Uhr soll der 19-jährige Fahrer eines in Fahrtrichtung Hennef auf dem ersten Überholstreifen unterwegs gewesen sein, teilte Dienstgruppenleiter Lauter von der Autobahnwache Sankt Augustin vor Ort mit. Zur gleichen Zeit soll der 23 Jahre alte Motorradfahrer hinter dem Wagen gefahren sein, als ein weiteres Auto vom Fahrstreifen auf den ersten Überholstreifen. Der Autofahrer bremste stark ab, woraufhin der 23-Jährige auf das Auto auffuhr und vermutlich über das Auto geschleudert wurde. Das Motorrad des jungen Mannes rutschte nach dem Zusammenstoß 393 Meter weiter. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, mehrere Ersthelfer betreuten den Mann, bis die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 19-jährige Fahrer blieb derweilen unverletzt. Das Auto, das auf den Überholstreifen zog, sei flüchtig, teilte Lauter weiter mit. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Fahrbahn zu reinigen. Die Unfallstelle war bis 23.40 Uhr gesperrt.

(ga)