Verdacht auf Brandstiftung : Auto steht in Sankt Augustin-Mülldorf in Flammen

Auto steht in Sankt Augustin-Mülldorf in Flammen

Sankt Augustin Die Feuerwehr ist in der Nacht zu einem brennenden Fahrzeug in Sankt Augustin-Mülldorf ausgerückt. Die Wehrleute konnten das Feuer schnell löschen, es besteht der Verdacht auf eine Brandstiftung.

Ein Auto ist in der Nacht zu Montag in Sankt Augustin-Mülldorf ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Anwohner hatten den brennenden Kleinwagen in der Straße „In den Tannen“ gegen 1.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Wehrleute stand das Auto bereits in Vollbrand, wie Feuerwehrsprecher Sasche Lienesch mitteilt.