Vorfall in Sankt Augustin : 35-Jähriger bei Streit vor Restaurant mit Messer verletzt

Sankt Augustin Zwischen zwei miteinander verwandten Männer ist am Donnerstagabend vor einem Restaurant in Sankt Augustin ein Streit eskaliert. Einer der beiden wurde mit einem Messer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vor einem Restaurant in Sankt Augustin-Mülldorf hat am Donnerstagabend ein 20-Jähriger einen 35-Jährigen mit einem Messer am Bauch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Männer gegen 20.30 Uhr vor dem Lokal an der Bonner Straße zunächst in einen Streit geraten sein. Im Verlauf dessen soll der Ältere auf den Jüngeren eingeschlagen haben, woraufhin dieser ein Messer gezogen und den anderen damit verletzt haben soll. Die beiden Männer sind miteinander verwandt.