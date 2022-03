Prozess gegen Syrien-Rückkehrerin : Mutmaßliche IS-Terroristin aus Sankt Augustin angeklagt

Das Bild zeigt eine deutsche IS-Anhängerin, die aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland gebracht wurde. In Düsseldorf steht eine IS-Anhängerin aus Sankt Augustin nun vor Gericht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf/Sankt Augustin Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Sankt Augustin muss sich vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der 32-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, ihren damals fünfjährigen Sohn gegen den Willen des Vaters nach Syrien mitgenommen zu haben.

Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Sankt Augustin muss sich von diesem Montag (9.30 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der 32-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein.