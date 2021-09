Prozessauftakt vor dem Bonner Landgericht : Mutmaßlicher Serientäter aus Sankt Augustin nach Einbruch vor Gericht

Bonn/Sankt Augustin Ein junger Mann aus Sankt Augustin steht derzeit vor dem Bonner Landgericht. Der vielfach Vorbestrafte muss sich wegen zahlreicher Delikte – von schwerem Raub über Körperverletzung bis hin zu Diebstahl und Beleidigung – verantworten.

Die Tat, wegen der sich die beiden Männer verantworten sollten, geschah am 2. Oktober vergangenen Jahres: Gegen halb fünf in der Früh klingelte das Duo an der Haustür eines Bekannten des 25-Jährigen in Sankt Augustin. Unter dem Vorwand, man habe einen Ausweis bei ihm vergessen, brachten sie den Wohnungsbesitzer dazu, ihnen die Tür zu öffnen. Offenbar war der Mann den beiden im Treppenhaus entgegengekommen. Jedenfalls, so heißt es in der Anklage, sollen sie ihm gegen seinen Willen in die Wohnung im dritten Stock gefolgt sein.