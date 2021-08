Flachdächer in Sankt Augustin : Nachfrage nach begrünten Dächern steigt

Sankt Augustin Das Land unterstützt private Grundeigentümer mit 90.000 Euro für 2.000 Quadratmeter zusätzliches Dachgrün im Stadtgebiet. Die Maßnahme hat viele Vorteile, wurde aber seit 2014 nicht mehr mit Nachdruck beworben.

Wer sich in den vergangenen Jahrzehnten für eine Begrünung eines Flachdachs von Garagen und Gebäuden entschied, wurde wahlweise beäugt oder belächelt. Nun steigt die Nachfrage in Sankt Augustin spürbar: Die Stadt hatte im April für ein Landesförderprogramm geworben, das Eigentümer von Immobilien in Sankt Augustin bei der Anlage von Dachbegrünungen unterstützt. Wenngleich nur wenige Tage bis zum Ablauf der Antragsfrist blieben, verbuchte die Stadt Anfragen von 52 Bürgerinnen und Bürgern für die Förderung auf Altbaudächern älter als fünf Jahren, teilte Stadtsprecherin Carolin Trost auf Nachfrage im Juli mit: „Es handelt sich dabei größtenteils um Garagendächer und Dächer von Anbauten.“ Seitens der Bürgerschaft seien in Summe rund 2.000 Quadratmeter für die Begrünung angekündigt worden. Bereits Anfang Juli hat die Stadt den notwendigen Förderbescheid über 90.000 Euro erhalten. Die Dächer müssen dazu bis 31. März 2022 fertig begrünt sein.