Wissenschaft in Sankt Augustin Das will das DLR auf dem Butterberg erforschen

Bis 2028 will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in seine neuen Gebäude auf dem Butterberg in Sankt Augustin einziehen. Seit die Pläne dafür bekannt wurden, hält dieses Vorhaben die Kommunalpolitik und die Verwaltung in Atem. Naturschützer sehen die Pläne kritisch, die Stadt freut sich auf die prestigeträchtige Ansiedlung und hofft darauf, dass möglichst viele innovative Unternehmen die Nähe des DLR suchen und sich ebenfalls in Sankt Augustin ansiedeln.