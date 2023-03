Einzelhandel in Sankt Augustin : Nachfolger für den Lebensmittelhandel in den Südarkaden ist in Sicht

Es gibt einen Interessenten für die Räume der ehemaligen Netto-Filiale. Doch die müsste erst einmal gründlich saniert werden. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Vor über einem Jahr hat die Netto-Filiale in den Südarkaden in Sankt Augustin ihre Türen geschlossen. Alle Versuche der städtischen Wirtschaftsförderung, einen neuen Lebensmittelhändler zu gewinnen waren bisher vergeblich. Jetzt kündigt sich ein möglicher Nachfolger für das Geschäft an.