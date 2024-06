Neues Parksystem am Seniorenwohnhaus St. Monika Kameras überwachen Parkplatz in Sankt Augustin

Sankt Augustin · Den privaten Parkplatz am Wohnhaus an der Husarenstraße in Sankt Augustin überwachen seit kurzem Videokameras. Wer dort länger als 15 Minuten parkt und sein Fahrzeug nicht registriert hat, zahlt 40 Euro. Warum das System eingeführt wurde.

17.06.2024 , 15:00 Uhr

Der Parkplatz CBT-Wohnhaus St. Monika an der Husarenstraße. Dort wurde ein neues Parksystem eingerichtet.Kameras überwachen den Parkplatz ab jetzt. Foto: Dylan Cem Akalin