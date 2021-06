Stadt erwägt Räumung : Ärger um Müll-Grundstück in Niederpleis

Ärger um Müll-Grundstück in Niederpleis

Sankt Augustin Das Gelände an der Ecke Hauptstraße/Am Kirchenberg in Sankt Augustin nutzt der Eigentümer ungenehmigt als Baulager mit Schutt und Bauzaun. Auf Räumungsaufforderungen der Stadt wird nicht reagiert.

Es ist nicht nur den Nachbarn und Spaziergängern ein Dorn im Auge, sondern auch Politik und Verwaltung in Sankt Augustin: das Gelände an der Ecke Hauptstraße/Am Kirchenberg. Statt eines Gartens ist dort das Lager eines Bauunternehmens, das sich seit längerer Zeit immer tiefer in den angrenzenden Wald hinein ausdehnt – dafür mussten bereits Bäume weichen. Als weiteres Problem wurden ungenehmigte Ein- und Ausfahrten auf das Grundstück ausgemacht, ein Ärgernis vor allem für Fußgänger und Radfahrer. Eine Reihe von Anfragen aus der Politik und den entsprechenden Antworten aus dem Rathaus zeigen den Kern des Problems.