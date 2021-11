Schulgelände in Sankt Augustin : Schnelle Planung für neue Wohnungen in Niederpleis gefordert

Sankt Augustin 2016 wurde die Grundschule Freie Buschstraße in Niederpleis aufgelöst, nach einem Beschluss, den der Sankt Augustiner Stadtrat schon 2012 gefasst hatte. Genauso lange fehlt auch eine langfristige Planung für das ehemalige Schulgelände. Die wollen CDU, SPD, FDP und Grüne nun mit einem gemeinsamen Antrag anschieben.

Investorenkonzept gefiel der Politik nicht

20 Tage später wurden die Überlegungen ohnehin vorerst hinfällig, weil die Verwaltung in einem internen Schreiben an die Fraktionen Platzbedarf für eine Interims-Kindertagesstätte auf dem Schulgelände anmeldete. Der heute dort untergebrachte Kindergarten wartet derzeit auf seinen Umzug in den Neubau am Kreisverkehr der Hauptstraße zur Pleistalstraße. Nach derzeitigem Stand können Kinder und Erzieher im nächsten Sommer dorthin umziehen.

Weil Ende 2023 auch der Mietvertrag der Stadt für das Haus Niederpleis endet und es für das Schulgelände bis heute keine Perspektive zur Nachnutzung gibt, beantragten die CDU-Fraktion und danach auch die Kooperation von SPD, Grünen und FDP, frühzeitig in die Planungen einer Nutzung nach dem Jahr 2023 einzusteigen. Mit einem der seltenen fraktionsübergreifenden Anträge wollen sie die Verwaltung in der nächsten Sitzung gemeinsam beauftragen, die frühzeitige Planung zu beginnen.

Das Sozialdezernat befürwortet den frühzeitigen Beginn der Planung, weil die Fraktionen auf dem Schulgelände auch sozial geförderten Wohnraum realisieren wollen. Der droht in der Stadt in den nächsten acht Jahren zur Mangelware zu werden. Der Technische Dezernent Rainer Gleß lehnte im Ausschuss den Vorstoß der Fraktionen mit Verweis auf die Personalnot in seinem Dezernat ab: „Egal, was sie heute beschließen: Ich werde nicht das Personal stellen können, um an dieses Projekt ranzugehen.“