Kostenpflichtiger Inhalt: Ordnungsdienst von Sankt Augustin : Einsatzkräfte werden von Jugendlichen bedroht und bespuckt

Dieses Fahrzeug des Ordnungsaußendienstes wurde bespuckt und von einem jungen Mann durch Tritte gegen die Heckklappe beschädigt. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Rund um die Marktplatte in Sankt Augustin treffen sich vermehrt Jugendliche, von denen einige gewaltbereit sind. Die Stadt Sankt will jetzt in die Sicherheitsausrüstung der Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes investieren.