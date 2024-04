Silbermünzen und Abzeichen entwendet Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl zurück bis ins Jahr 1944

Bei der Entrümpelung in einer zentralen Unterkunftseinrichtung für Geflüchtete in Sankt Augustin wurde unter einem Bett ein zurückgelassener Koffer gefunden. Neben unzähligen Silbermünzen befanden sich darin persönliche Briefe und Abzeichen aus dem 2. Weltkrieg. Da der Verdacht im Raum stand, dass der Koffer gestohlen war, wurde er samt Inhalt an die Polizei übergeben. Verantwortlich für den Fall war eine Ermittlerin der Kriminalpolizei in Troisdorf.