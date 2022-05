Polizeieinsätze in Sankt Augustin : Polizei erwischt 21-Jährigen beim Driften ohne Führerschein

In Sankt Augustin haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Kfz-Kennzeichen gestohlen. Einen 21-Jährigen erwischte die Polizei in der Mainacht bei gewagten Fahrmanövern.

Mehrere Einsätze haben die Polizei in den vergangenen Nächten in Sankt Augustin beschäftigt. Ein junger Wachtberger fiel in der Mainacht wegen seiner Fahrweise auf. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Einkaufszentrum Huma driftete er mit einem Auto, was deutlichen Lärm erzeugte. Als die Polizei in kontrollierte, gab er an, zurzeit keinen Führerschein zu besitzen. Nach Angaben der Polizei gehört auch der Wagen nicht ihm, sondern einem 22-Jährigen aus Bonn, der sich auf dem Beifahrersitz befand. Der Fahrer erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob auch gegen den Bonner Fahrzeugeigentümer eine Anzeige gefertigt wird, weil er seinen Freund ohne Führerschein fahren ließ, wird noch geprüft.