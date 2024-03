32-Jähriger in U-Haft Polizei verhaftet Tatverdächtigen nach Raubüberfall in Hangelar

Am Abend des 9. Mai 2023 hatte ein unbekannter Mann versucht, in ein Wohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße in Hangelar zu gelangen. Als Vorwand gab er an, Mitarbeiter einer Telefongesellschaft zu sein. Als der 66-jährige Hausbewohner den Mann abwies, klingelte dieser erneut und versuchte mithilfe eines Messers, das nach Angaben der Polizei eine 35 Zentimeter lange Klinge hatte, gewaltsam in das Haus einzudringen. Während der Hausbewohner die Tür zudrückte, kam ihm ein Zeuge zur Hilfe geeilt. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem der Angreifer vergeblich nach dem 66-Jährigen stach, ließ er schließlich ab und flüchtete vom Tatort.