Kontrollen an bekannten Treffpunkten : Polizei hat Tunerszene in Sankt Augustin weiter im Fokus

Polizei hat Tunerszene in Sankt Augustin weiter im Fokus

Kontrollen an bekannten Treffpunkten

Die Polizei behält die Tunerszene in Sankt Augustin weiterhin fest im Blick. Foto: Peter Kölschbach

Sankt Augustin Nachdem sich an Ostern rund 200 Personen der Tunerszene in Sankt Augustin versammelt hatten, hat die Polizei die bekannten Treffpunkte fest im Blick. Mit verstärkten Kontrollen durch speziell geschultes Personal sollen künftige Zusammenkünfte verhindert werden.

An Ostern 2021 versuchte die illegale Raser-, Poser- und Tunerszene einen festen regelmäßigen Treffpunkt im Zuständigkeitsbereich der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zu etablieren. Durch massive Polizeipräsenz an den potenziellen Treffpunkten konnten Fahrzeuge der Szene und deren Fahrer in den darauf folgenden Wochen erkannt und kontrolliert werden. Sie erhielten mit ihren Fahrzeugen Platzverweise.