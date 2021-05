Verstoß gegen Ausgangssperre : Polizei löst illegale Versammlung in Sankt Augustin auf

Polizei löst illegale Versammlung in Sankt Augustin auf

Vor einem Kulturverein in Sankt Augustin trafen sich über 50 Personen nach Beginn der Ausgangssperre. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sankt Augustin In Sankt Augustin haben am Samstagabend rund 50 Menschen gegen die Ausgangssperre verstoßen. Aus bislang unbekannten Gründen trafen sie sich vor einem Kulturverein.

Am Samstagabend haben sich mehr als 50 Personen kurz nach Beginn der Ausgangssperre in Sankt Augustin getroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Menschen etwa gegen 22.20 Uhr vor einem Kulturverein in der Straße „Am Engelsgraben“ versammelt. Gemeinsam mit Einsatzkräften des Ordnungsamtes löste die Polizei das Treffen auf.