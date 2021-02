Nach Übergriff auf Ordnungskräfte : Polizei in Sankt Augustin nimmt Zentrum stärker ins Visier

Polizei in Sankt Augustin nimmt Zentrum stärker ins Visier

Die Polizei plant mehr Präsenz am Karl-Gatzweiler-Platz. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Nach Angriffen auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Sankt Augustin weitet die Polizei Kontrollen und Präsenz im Zentrum rund um das Huma-Einkaufszentrum aus. Die Kriminalität stieg jedoch nicht.

Menschenleer, dunkel, von außen schwer einzusehen – der Karl-Gatzweiler-Platz sowie das angrenzende Umfeld des Huma-Einkaufszentrums und der Straßenbahnhaltestelle im Zentrum mögen in den Abend- und Nachtstunden keine Orte zum gemütlichen Verweilen sein. Nach den Angriffen auf Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes im Januar hat die Polizei Rhein-Sieg ihr Einsatz- und Präsenzkonzept „Linie 66“ auf das Huma-Umfeld erweitert. „Wir haben den Bereich rund um die Huma zu einem aktuellen polizeilichen Interventionsraum erklärt“, teilt Polizeisprecher Stephan Birk auf Anfrage mit.

Insgesamt sei die Kriminalitätslage im Bereich Bonner Straße / Südstraße / Markt und Rathausallee im Zeitraum vom 1. August 2019 bis 28. Januar 2020 verglichen mit demselben Zeitraum ein Jahr später jedoch „unauffällig“, sagt Birk. In beiden Jahren habe die Polizei rund 50 Straftaten, überwiegend Eigentumsdelikte, gezählt. Insgesamt zwei Vorfälle im Zusammenhang mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes seien der Polizei bekannt:

Weiteren Handlungsbedarf bereits 2016 angekündigt

„Einmal wurde das Dienstfahrzeug aus einer Personengruppe heraus mit Steinen beworfen. In dem anderen Fall wurden zwei Bedienstete in Ausübung ihrer Aufgabe von Personen bedroht und beleidigt. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und hat Tatverdächtige ermittelt.“