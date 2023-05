Festnahme in Sankt Augustin Polizist auf dem Weg zum Dienst fasst Metalldieb

Am Dienstagmorgen hat ein Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit einen Dieb festgenommen. Das meldet die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch. Der Beamte fuhr gegen 5.30 mit dem Fahrrad über die Bonner Straße in Richtung Siegburg, als ihm im Ortsteil Mülldorf in Höhe der Überführung der Bundesautobahn 560 ein Radfahrer mit Anhänger entgegenfuhr. Im Fahrradanhänger sei eine teilweise abgedeckte Kabelrolle zu sehen gewesen.