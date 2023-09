Naturschutz vor der Haustür Sankt Augustin prämiert artenreiche Vorgärten

Die Siegerehrung mit Bürgermeister Max Leitterstorf fand nun bei Sonnenschein im Garten von Regina Michels statt. Michels gewann den ersten Preis in der Kategorie der bestehenden naturnahen Gärten. Die jeweils drei besten bestehenden naturnahen Vorgärten und auch die naturnah umgestalteten Vorgärten erhielten Urkunden und Preisgelder. Der Technische Beigeordnete Rainer Gleß überreichte im Zeichen der umwettfreundlichen Gartengestaltung Blumenzwiebeln und insektenfreundliches Blühwiesensaatgut. So erhielten die Siegergärten der ersten und zweiten Kategorie, der Vorgarten von Regina Michels in Birlinghoven und der Vorgarten von Susanne Hilgers in Niederpleis, jeweils 500 Euro. Weitere Auszeichnungen gingen an Gärten in Sankt Augustin Hangelar, Birlinghoven und Ort. Die zweiten Plätze waren mit jeweils 300 Euro dotiert, die Drittplatzierten erhielten ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro.