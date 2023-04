Forschungsprojekt an der Hochschule in Sankt Augustin So sollen Mädchen für Technik begeistert werden

Die Podiumsdiskussion über Technikberichterstattung und digitale Angebote bildete den Hauptteil der Veranstaltung. Gesche Neusel, Mitarbeiterin in der Gleichstellungsstelle der HBRS, Wissenschaftsjournalistin Kerstin Helmerdig, die Youtuberin und Journalistin Vera Bauer und Susanne Keil, Professorin für Technikjournalismus an der HBRS, tauschten sich darüber aus. Außerdem waren zwei Schülerinnen aus dem Projekt an der Diskussion beteiligt. Für das Projekt konnten Mädchen von verschiedenen Schulen aus der Region ihre eigenen Geschichten in Verbindung mit Technik erzählen. Mit einer professionellen Kamera oder einem Smartphone ging es für sie dann an den Videodreh.