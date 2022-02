Mehrere Autos in Sankt Augustin beschädigt : Randalierer kratzen Hakenkreuz auf Motorhaube

Sankt Augustin Unbekannte haben in Sankt Augustin in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos zerkratzt. Auf eines der Autos kratzten sie ein Hakenkreuz auf die Motorhaube.

Die Täter beschädigten laut Polizei mindestens 14 Autos, die in der Bahnhofstraße in Sankt Augustin geparkt waren. Mit welchem Gegenstand sie die Oberfläche des Lacks zerstörten, ist noch unklar. In eines der der geparkten Autos kratzten die Randalierer ein Hakenkreuz auf die Motorhaube. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro, so die Polizei.