Polizei ermittelt Rollstuhlfahrer bei Unfall in Sankt Augustin schwer verletzt

In Sankt Augustin-Niederpleis ist am Samstagmorgen ein Rollstuhlfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr war ein 31-jähriger Autofahrer aus Bonn mit seinem Wagen auf der Alten Heerstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs, teilte die Polizei mit. An der Kreuzung Alte Heerstraße/Am Kreuzeck wollte der Bonner dann auf die Straße Am Kreuzeck abbiegen.