Karneval und Corona : Sankt Augustin sagt Karnevalszüge ab

Zuletzt sind die Karnevalszüge in der Session 2019/2020 durch die Sankt Augustiner Straßen gezogen. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Zum zweiten Mal in Folge verzichten auch die Sankt Augustiner Karnevalisten auf den Straßenkarneval. Neben den Zügen haben sie auch den Rathaussturm abgesagt.

Das Sessionsmotto der Sankt Augustiner Karnevalisten gab eigentlich vor, wohin es sie nach einem Jahr Abstinenz zog: „Endlich widder Karneval, mer fiere met Jecke vun üvverall“, hatten sie die Session 2021/22 überschrieben. „Aber es kommt erneut alles ganz anders“, spricht Dirk Beutel als Vorsitzender des Sankt Augustiner Karnevalskomitees, dem Verein für karnevalistische Brauchtumspflege, für die Zugleiter der Stadt. Die haben sich schweren Herzens dazu entschlossen, alle Karnevalszüge in Sankt Augustin abzusagen.

Gemeinsam mit den Zugleitern der Stadtteilzüge Norbert Knecht (Hangelar), Wolfgang Prause (Menden), Basti Wagner (Meindorf) und Fabiane Kuhl (Birlinghoven) habe er die Entscheidung getroffen, teilt Beutel, der den großen Sankt Augustiner Zug leitet, mit. Alle Entscheidungsträger seien sich der Verantwortung gegenüber allen – vom Zugteilnehmer über die ehrenamtlichen Helfer bis hin zum Bürger am Zugweg – bewusst. Auch ein Rathaussturm sei unter den bestehenden Corona-Regeln nicht zu kontrollieren und daher nicht durchzuführen. „Der Schutz und die Gesundheit aller geht für uns vor“, so Beutel.

NRW hat den Sitzungskarneval für die aktuelle Session abgesagt. Die Karnevalisten im Siebengebirge, in Siegburg und im Vorgebirge haben Verständnis für die Entscheidung, hätten sich aber eine klarere Aussage gewünscht.

Reaktionen aus dem Rhein-Sieg-Kreis : Die Narren trauern wegen Absagen des Sitzungskarnevals NRW hat den Sitzungskarneval für die aktuelle Session abgesagt. Die Karnevalisten im Siebengebirge, in Siegburg und im Vorgebirge haben Verständnis für die Entscheidung, hätten sich aber eine klarere Aussage gewünscht.

Die Entscheidung aller Beteiligten, zum wiederholten Male nach der Karnevalsession 2020/2021 auch in dieser Session den Rathaussturm und die Karnevalszüge abzusagen, sei allen schwergefallen. Alle Karnevalisten hofften nun auf die nächste Session 2022/2023 und darauf, dass diese trotz Corona stattfinden könne. „Denn Corona wird bleiben und wir müssen damit leben. Daher appellieren wir an alle, sich impfen zu lassen“, so Dirk Beutel abschließend.