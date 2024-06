Experiment in Sankt Augustin Wetterballon fliegt vom Rhein-Sieg-Gymnasium in die Stratosphäre

Sankt Augustin · Vier Schüler des Rhein-Sieg-Gymnasiums in Sankt Augustin haben einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt. Beim Start erzählen sie, warum sie das tun und was nötig war, damit der Ballon in die Lüfte steigen konnte.

24.06.2024 , 18:00 Uhr

Mika Schalow schickt mit seinen Freunden den Wetterballon in die Stratosphäre. Foto: Tim Werner

Von Tim Werner