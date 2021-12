Polizei ermittelt : Streit in Sankt Augustin endet mit Schussabgabe

Sankt Augustin Ein 71-Jähriger hat bei einem Streit mit einem 50-Jährigen eine Schusswaffe gezückt und an dessen Kopf vorbei geschossen. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Streit in Sankt Augustin-Niederpleis hat ein 71-Jähriger eine Schreckschusswaffe gezückt und einem 50-Jährigen am Kopf vorbei geschossen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe es am Dienstagmittag zunächst eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Männern auf einem Parkplatz gegeben. Daraus entwickelte sich dann ein handfester Streit, in dessen Verlauf der Mann die Waffe zückte, auf den 50-Jährigen richtete und einen Schuss abfeuerte.