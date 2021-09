Schulausbau in Sankt Augustin : Das Schwimmbecken der Hans-Christian-Andersen-Schule weicht neuen Klassenräumen

Das Lehrschwimmbecken an der Hans-Christian-Andersen-Schule wird abgerissen. Foto: Meike Böschemeyer

Sankt Augustin Die Hans-Christian-Andersen-Schule in Sankt Augustin muss größer werden. In den 1950er Jahren mit drei Klassen gestartet, hat die Schule nun insgesamt zwölf Klassen. Der Umbau stellt die Schule für die nächsten zwei Jahre vor große Herausforderungen – aber nicht nur die Schule.



Von Selina Stiegler

Mehr als 60 Jahre nach der Eröffnung bekommt die Sankt Augustiner Hans-Christian-Andersen-Schule an der Pauluskirchstraße ein neues, zusätzliches Gebäude. Für die steigende Schülerzahl reicht das bisherige schon länger nicht mehr aus. 313 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Grundschule, in jedem Jahr starten dort drei neue Klassen ihre Schullaufbahn. Bei ihrer Eröffnung als Volksschule im Jahr 1954 hatte die ganze Schule drei Klassen – damals aus insgesamt acht Schuljahren und nur in zwei Räumen.

Für die inzwischen zwölf Klassen aus vier Grundschuljahren ist nun auch das 1962 errichtete Schulgebäude zu klein geworden. Aber selbst die beiden ersten Räume werden auch heute noch genutzt: Wo einst die drei Klassen aus acht Schuljahren unterrichtet wurden, befindet sich nun die offene Ganztagsschule.

Wo etwas Neues hinkommt, muss etwas Altes weichen. Wich in deen 1950er Jahren ein Spargelfeld den geteerten Schulhof, so ist heute das alte Lehrschwimmbecken dran. Mit Beginn des Umbaus in diesem Schuljahr starteten der Abriss des Schwimmbecken. An seiner Stelle soll ein neues Gebäude errichtet werden. Weitere Klassenzimmer, Büros und Gruppenräume sollen dort ihren Platz finden.

Grünfläche auf dem neuen Schuldach

Das neue Gebäude bekommt eine pflegearme Grünfläche auf dem Dach, die von der Stadt Sankt Augustin erhalten wird. Ob die Hans-Christian-Andersen-Schule auch wieder ein neues Schwimmbad bekommen wird, ist derzeit noch offen.

Nebenan wird auch die Sporthalle saniert. Schulleiter Jörn Diercks berichtet, dass deshalb die Sporthalle derzeit nicht genutzt werden kann. „Freundlicherweise hat die katholische Grundschule Sankt Martin in Mülldorf uns Hallenzeiten für den Sportunterricht in der Mehrzweckhalle an der Bonner Straße an uns abgetreten“, sagt er.

Der Schulleiter berichtet weiter, dass die Stadt einen Bustransfer zur Sporthalle in Mülldorf organisiert hat und dadurch fast ohne Zeitverlust Sportunterricht durchgeführt werden könne. Aber die Sanierung hat nicht nur auf den Schulsport Auswirkungen. Auch die Vereine, die die Halle bisher für den Vereinssport genutzt haben, müssen für die Zeit des Umbaus in andere Sporthallen in Sankt Augustin umsiedeln. Carolin Trost, die Pressesprecherin der Stadt Sankt Augustin, betont, dass damit für die Stadt ein hoher Abstimmungsaufwand verbunden sei.

Container-Klasse schon seit zwei Jahren

Die betroffenen Kurse wurden je nach Sportart in Gymnastikhallen oder Sporthallen verlegt. Beteiligt waren dabei unter anderem die Sportverwaltung, die Vereine, Schulen, Hausmeistern und Hallenwarte. „Ohne die Kooperation anderer Vereine und die Bereitschaft der Abteilungsleitungen der einzelnen Sportarten, sich abzustimmen, bei Bedarf auch Trainingszeiten zu verschieben oder Trainingsmaterial gemeinsam zu nutzen, wäre dies alles nicht möglich gewesen“, so Trost.

Damit die Schülerinnen und Schüler auch während der Bauphase in ihren gewohnten Klassenverbänden unterrichtet werden können, wurde bereits im Schuljahr 2019/20 ein Container als Gruppenraum für die offene Ganztagsschule aufgestellt.

Der Pausenhof der Schule ist von den Umbaumaßnahmen ebenfalls betroffen – die Abgrenzung vom Bauzaun hat die Fläche des Schulhofs verkleinert. Das ist insbesondere durch die Pandemie eine Herausforderung für den Schulbetrieb. Jörn Diercks erklärt, dass diese Situation durch verschiedene Pausenzeiten für die Stufen gelöst wurde, damit weniger Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof sind.

Schichtbetrieb in den Pausen

Nun gibt es für die Pausen einen Schichtbetrieb. Die Klassen eins und zwei haben derzeit andere Pausenzeiten als die Klassen drei und vier. Auf diese Weise könne das Hygienekonzept der Schule auch während der Umbauphase umgesetzt werden.

Der steigende Platzbedarf der Schule war bereits länger abzusehen: Der Rat der Stadt Sankt Augustin beauftragte die Verwaltung daher schon im Oktober 2016, bis zum Schuljahr 2019/20 die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, um drei Klassen pro Jahrgangsstufe unterzubringen. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden erst zwei Jahre später, im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Nachdem im Mai 2017 das Raumprogramm zum Ausbau der Grundschule beschlossen wurde. Das städtische Gebäudemanagement nahm daraufhin die Planung auf. Laut Pressesprecherin wird der Umbau mit insgesamt rund 455.000 Euro bezuschusst.

Ein Jahr nach Ablauf der Frist, die räumlichen Bedingungen zu schaffen, begann der Umbau im Juli 2021. Nach der derzeitigen Planung soll der Umbau zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.