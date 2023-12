Tiere in der Brauchtumspflege Deshalb ist es gut, an Sankt Martin und Karneval auf Pferde zu verzichten

Sankt Augustin/Much · Eine NRW-Leitlinie sorgte dafür, dass Sankt Martin dieses Jahr in Niederpleis auf dem Segway statt auf einem Pferd unterwegs war. Tierschützerin und Leiterin des Hof Huppenhardts Gianna Skroblin findet, dass die Tiere auch unabhängig von dieser Regelung nicht an Sankt Martin oder Karneval in den Zügen eingesetzt werden sollten.

21.12.2023 , 12:00 Uhr

Der 28-Jährige Gerry kam auf den Hof, als er nicht mehr geritten werden konnte. Nun kümmern sich Skroblin und ihr Team um ihn. Foto: Anna Ingerberg

Von Anna Ingerberg

In Niederpleis ritt Sankt Martin dieses Jahr nicht auf einem Pferd im Zug mit, sondern auf einem Segway. Grund dafür ist laut Benedikt Bungarten, Pressesprecher der Stadt Sankt Augustin, eine Leitlinie des NRW-Umweltministeriums zum Einsatz von Pferden im Brauchtum. Zwar sind Pferde traditionell ein fester Bestandteil in Umzügen an Sankt Martin und Karneval. Doch wie tierfreundlich ist der Einsatz eigentlich?