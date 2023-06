Sankt Augustiner Skatepark ist wieder geöffnet Das haben das Land NRW und die Fantastischen Vier weiter mit dem Skatepark vor

Die Bretter rollen vorerst wieder. Im Herbst 2022 musste die Stadt Sankt Augustin den Skatepark an der Zufahrt zum Freibad an der Husarenstraße schließen. Durch die Schäden an den Skateelementen war die Unfallgefahr zu groß geworden. Ein Planungsbüro, das auf Skateparks spezialisiert ist, hat mittlerweile in einem ersten Schritt die Schäden behoben und die Halfpipe durch eine Mini-Ramp ersetzt. Damit ist der Park vorerst wieder zum Skaten oder zum Fahren mit Inlinern, Scootern oder anderen Rollsport-Geräten freigegeben. Die Gesamtkosten dafür liegen bei rund 45.000 Euro. Langfristig soll nun aber die gesamte Anlage neu konzipiert werden.